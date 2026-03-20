【モデルプレス＝2026/03/20】7人組アイドルグループ・CANDY TUNE（キャンディーチューン）の立花琴未が3月19日、自身のInstagramを更新。甥っ子との2ショットを披露し、話題となっている。【写真】ふるっぱー妹グル「優しい表情」甥っ子との2ショット公開◆立花琴未、天使すぎる甥っ子との2ショット公開立花は「甥っ子くんに会いに行ったよ！」と報告し、横になっている甥を優しくのぞき込む姿や、抱っこする様子を公開。「天使す