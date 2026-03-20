モデルの近藤千尋（36）が20日、自身のXを更新。「次女が無事に卒園しました」と報告し、記念ショットを公開した。【写真】「めちゃめちゃ優しい顔」ジャンポケ太田博久＆近藤千尋、家族5ショット投稿で、夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と、次女の3ショットを公開。「次女が無事に卒園しました」「今日はラヴィットをお休みさせていただき、卒園おめでとう と言ってくださった金曜日メンバー、スタッフさん