近藤千尋、ジャンポケ太田博久と次女の卒園式→3ショット公開 きょう『ラヴィット！』欠席に感謝つづる
モデルの近藤千尋（36）が20日、自身のXを更新。「次女が無事に卒園しました」と報告し、記念ショットを公開した。
【写真】「めちゃめちゃ優しい顔」ジャンポケ太田博久＆近藤千尋、家族5ショット
投稿で、夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と、次女の3ショットを公開。「次女が無事に卒園しました」「今日はラヴィットをお休みさせていただき、卒園おめでとう と言ってくださった金曜日メンバー、スタッフさん 視聴者の皆様の優しさに朝から涙」とつづった。
近藤と太田は、金曜レギュラーを務めるきょう午前8時からのTBS系バラエティー『ラヴィット！』（月〜金 前8：00）を欠席。司会の同局・田村真子アナウンサーが「本日、太田さんと近藤さんは娘さんの卒園式のためお休みです」と報告した。共演者からは「おめでとうございます」という声と拍手が起こり、司会の麒麟・川島明が「見届けてあげて」と話すと、スタジオには温かい空気が流れた。
【写真】「めちゃめちゃ優しい顔」ジャンポケ太田博久＆近藤千尋、家族5ショット
投稿で、夫でお笑いコンビ・ジャングルポケットの太田博久と、次女の3ショットを公開。「次女が無事に卒園しました」「今日はラヴィットをお休みさせていただき、卒園おめでとう と言ってくださった金曜日メンバー、スタッフさん 視聴者の皆様の優しさに朝から涙」とつづった。