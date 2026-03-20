【モデルプレス＝2026/03/20】女優の山下美月が3月19日、自身のInstagramを更新。美しい脚を披露し、反響を呼んでいる。【写真】26歳元乃木坂「骨格が神」美脚輝くミニスカ姿◆山下美月、春カラーミニスカコーデ披露山下は「早く春服を着て、外を歩きたいです」とつづり、フェミニンな春服ショットを公開。チュールが特徴的な淡い緑のノースリーブのトップスにミニスカートを合わせた姿を披露している。またモノトーンの大きめのド