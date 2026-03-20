２０日前場の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１６０．１５ポイント（０．６３％）安の２５３４０．４３ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が８２．３１ポイント（０．９５％）安の８６１３．５７ポイントと続落した。売買代金は１５４１億９６４０万香港ドルとなっている（１９日前場は１５３５億２８００万香港ドル）。投資家の慎重スタンスが継続する流れ。米国