おなかはしっかり満たしたい。でも、健康のために食事の糖質は抑えたい！そんな人におすすめなのが、ご飯にカリフラワーを混ぜた「カリフラワーライス」。見た目はふつうの白いご飯？と思えるような仕上がりで、糖質をグンと下げることができます。今回は、健康が気になる人にも役立つアイデアおかずが満載の『NHK明日から使える 華のタイパ弁当』テキストより、きじまりゅうたさんの「カリフラワーライス」のレ