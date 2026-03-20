¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/03/20¡ÛSKY-HI¤¬Î¨¤¤¤ë¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¿¥ì¡¼¥Ù¥ë¡¦BMSG¤Î°éÀ®À¸¡¦BMSG TRAINEE¤Ë¤è¤ë¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¡ØBMSG TRAINEE SHOWCASE 2026 ¡Á Graduation Party for REN, YUTA, RAIKI, TAICHI, and ISANA ¡Á¡Ù¤¬¡¢3·î18Æü¡¦19Æü¤Î2Æü´Ö¡¢Åìµþ¡¦Ë­½§PIT¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBMSG¥Ç¥Ó¥å¡¼ÌÜÁ°¥È¥ì¡¼¥Ë¡¼¡¢¸ªÁÈ¤ß¹ç¤¦»Ñ¤â¢¡BMSG TRAINEE¡¢Ã±ÆÈ¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹³«ºÅÁ°²ó¤Î³«ºÅ¤«¤éÌó1Ç¯È¾¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿º£²ó¤ÎÃ±ÆÈ¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹