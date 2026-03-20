近年、晩婚化の影響もあり、40代になってから結婚相談所の利用を検討する人も増えています。しかし、結婚相談所は入会金や活動費などで数十万円かかることもあり、子どもから費用の相談を受けて戸惑う親も少なくありません。実際に親が費用を負担するケースはどの程度あるのでしょうか。 本記事では、結婚相談所の費用の相場や、親がサポートするケースの実情、費用を出す場合の考え方について解説します。