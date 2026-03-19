三井住友銀行と三井住友カードは、4月（5月買付分）から「三井住友カード つみたて投資（以下、「クレカ積立」）で「三井住友カード つみたて投資」のOlive限定上乗せプランを開始する。●クレカ積立が最大4.5％とさらにおトクに！「クレカ積立」は2021年6月から三井住友カードとSBI証券が開始したサービスで、後に他のクレジットカード会社もオンライン証券も同様のサービスを始めた。クレジットカード決済でポイントを貯めな