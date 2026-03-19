27〜29日にF1日本GP自動車レースF1の日本グランプリは27〜29日に三重県の鈴鹿サーキットで行われる。中部国際空港セントレアは18日、Xを更新。レース機材を積んだ貨物機の写真を公開すると、ファンの間に高揚感が広がった。中部国際空港セントレアがXで公開した写真には、フェラーリのエンブレムが入った真っ赤なコンテナなどが写っていた。「セントレアではレース機材を積んだ航空機の受け入れが始まりました上海からANAや