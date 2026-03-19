「F1の機材ってこうやって運ぶのか」 日本GP直前…判明した輸送の様子にX興奮「おぉ、いよいよ」
27〜29日にF1日本GP
自動車レースF1の日本グランプリは27〜29日に三重県の鈴鹿サーキットで行われる。中部国際空港セントレアは18日、Xを更新。レース機材を積んだ貨物機の写真を公開すると、ファンの間に高揚感が広がった。
中部国際空港セントレアがXで公開した写真には、フェラーリのエンブレムが入った真っ赤なコンテナなどが写っていた。
「セントレアではレース機材を積んだ航空機の受け入れが始まりました 上海からANAや中国国際航空などの貨物機が到着し、次々と降ろされる機材は圧巻です。グランプリの熱気は、すでにセントレアから始まっています！！」
見慣れない光景に、X上のF1ファンも興奮を隠せない。
「F1の機材ってこうやって運ぶのか凄い」
「とにかくヤベェモン入ってますw」
「おぉ、いよいよ各チームの機材が日本に来た」
「いよいよ日本GPが始まるな〜感がありますね」
「今年もやってきましたね、この季節が」
昨年の日本GPはマックス・フェルスタッペン（レッドブル）が制した。
（THE ANSWER編集部）