27〜29日にF1日本GP

自動車レースF1の日本グランプリは27〜29日に三重県の鈴鹿サーキットで行われる。中部国際空港セントレアは18日、Xを更新。レース機材を積んだ貨物機の写真を公開すると、ファンの間に高揚感が広がった。

中部国際空港セントレアがXで公開した写真には、フェラーリのエンブレムが入った真っ赤なコンテナなどが写っていた。

「セントレアではレース機材を積んだ航空機の受け入れが始まりました 上海からANAや中国国際航空などの貨物機が到着し、次々と降ろされる機材は圧巻です。グランプリの熱気は、すでにセントレアから始まっています！！」

見慣れない光景に、X上のF1ファンも興奮を隠せない。

「F1の機材ってこうやって運ぶのか凄い」

「とにかくヤベェモン入ってますw」

「おぉ、いよいよ各チームの機材が日本に来た」

「いよいよ日本GPが始まるな〜感がありますね」

「今年もやってきましたね、この季節が」

昨年の日本GPはマックス・フェルスタッペン（レッドブル）が制した。



（THE ANSWER編集部）