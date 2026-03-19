EUの資金援助を受けた中央ヨーロッパ5カ国で行われた調査により、高級モデル・安価な輸入品を問わず分析対象となった全てのヘッドホンから有害な化学物質が検出されたことが報告されました。調査にはAppleやSamsung、Boseといった主要ブランドも含まれており、一部の販売業者は関連するヘッドホンの販売を中止しています。The Sound of Contamination: All Analysed Headphones on the Central European Market Found to Contain H