バンダイキャンディより『 ちいかわ チョコボックスボックスフィギュアコレクション 』が7月に発売する。 【画像あり】ちいかわがパッケージに入っちゃったラインナップ一覧 本商品は上の箱にフィギュアマスコットがつき、下の箱にチョコがけビスケットが入ったおまけ付き食玩シリーズだ。フィギュアマスコットはパッケージ風のボックス入りチャームで、裏面はプロフィールデザインとなっ