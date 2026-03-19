【その他の画像・動画等を元記事で観る】「うたの☆プリンスさまっ♪」と「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」によるスペシャルコラボレーション、「新曲コラボ」の第3弾として、ST☆RISH ＆ Fling Posse ＆ 麻天狼による「Rainbow Signs」が各種音楽配信サービスにてリリースされた。これを記念し、「Rainbow Signs」の1コーラストレーラーがKING RECORDS公式YouTubeにてプレミア公開された。「Rainbow Signs」は、配信前