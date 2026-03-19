「うた☆プリ」＆「ヒプマイ」コラボ第3弾楽曲の1コーラストレーラー公開！

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「うたの☆プリンスさまっ♪」と「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」によるスペシャルコラボレーション、「新曲コラボ」の第3弾として、ST☆RISH ＆ Fling Posse ＆ 麻天狼による「Rainbow Signs」が各種音楽配信サービスにてリリースされた。

これを記念し、「Rainbow Signs」の1コーラストレーラーがKING RECORDS公式YouTubeにてプレミア公開された。

「Rainbow Signs」は、配信前の楽曲を事前に予約できるPre-add/Pre-Saveを実施。リリース前の楽曲を事前に予約できる機能となっており、Pre-add/Pre-Save登録をしておくと、配信開始と同時に自分のライブラリやプレイリストに楽曲が自動的に追加されるので、ぜひチェックしておこう。

こちらの新曲3曲を収録したCDと「描きおろしタッグビジュアル」、「集合ビジュアル」を使用したグッズが、3月28日(土)・3月29日(日)に東京ビッグサイトにて開催される「AnimeJapan 2026」の会場とキングレコードECサイトにて発売されることが決定している。CDはアニメイトでも販売され、各店舗で購入するとオリジナル特典が付与される。店舗別オリジナル特典と「AnimeJapan 2026」限定グッズの絵柄も公開されているのでぜひチェックしてほしい。

また、映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』（以下、ヒプムビ）のBlu-rayが、5月13日に発売される。

日本“初”のインタラクティブ映画として、観客動員数112万人、興行収入27億円を突破し大ヒットを記録した本作は、スクリーン上で繰り広げられるラップバトルの勝敗が観客のスマホアプリを通じて行われる参加型投票によって決まり、上映中に合計5回行われる投票によって、全上映パターン48通り・7つのエンディングが用意されていることで大きな話題となった。Blu-rayでは、投票メニュー画面より自らの手でストーリーを選択することができる仕様となっている。

通常版は、本編映像の他に、劇中内に登場する全24曲を楽しむことができるMUSIC CHAPTER LIST とMIC AS ONE（Non-Credit Ver.）が収録された映像Discも付属。初回生産分限定の封入特典には、ヒプノシスマイクのキャラクター原案を手掛けるイラストレーター、一為（Kazui）描き下ろし劇場来場者特典イラストver.2の絵柄を使用したトレーディングカードがランダムで封入される。

超豪華仕様のDeluxe版は、通常版に収録されている映像集に加え、特典映像も収録予定。さらに、映画後の世界を描いたファン待望の新作ドラマトラックを収録したCD、DJ U-ICHIが手掛けた映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Original Sound Track を収録したCDも付属する大ボリュームの仕様となっている。Deluxe版の封入特典には、一為（Kazui）による、このBlu-rayのために新たに描き下ろしたイラストを使用したポストカードの封入も決定している。さらに、グッズ付きバンドル版や店舗別購入特典の絵柄も公開されているので、ぜひあわせてチェックしてほしい。

ヒプマイファン大必見の、映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Blu-rayの発売を楽しみに待とう！

PEACE！

●配信情報

「Rainbow Signs」

配信リンクはこちら

https://hpmi.lnk.to/Utpr3

●リリース情報

「うたの☆プリンスさまっ♪&ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」スペシャルコラボレーションCD



定価：￥2,300（税込）

品番：NMAX-1450

＜収録内容＞

M1：「Go the Route」／QUARTET NIGHT ＆ MAD TRIGGER CREW ＆ どついたれ本舗

作詞：Amon Hayashi／上松範康 (Elements Garden)

作曲：Amon Hayashi／NAOtheLAIZA／A.M.Pkiller／藤田淳平（Elements Garden）

編曲：NAOtheLAIZA

M2：「FLAG」／HE★VENS ＆ Buster Bros!!! ＆ Bad Ass Temple

作詞：ALI-KICK／上松範康 (Elements Garden)

作曲：ALI-KICK／藤間 仁（Elements Garden）

編曲：ALI-KICK／オーサカ=モノレール

M3：「Rainbow Signs」／ST☆RISH ＆ Fling Posse ＆ 麻天狼

作詞・作曲：上松範康 (Elements Garden)／invisible manners（平山大介・福山 整）

編曲：Mitsu.J (Digz, Inc. Group)

All Instruments & Programming：Mitsu.J (Digz, Inc. Group)

店舗別オリジナル特典

AnimeJapan2026会場特典：トレーディングカードセット(18種より2枚お渡し)

アニメイト：L版ブロマイド(3枚セット)

キングレコードEC：クリアキーホルダー

予約はこちら

https://hpmi.lnk.to/UPAPCD

「AnimeJapan 2026」販売グッズ

トレーディングスクエア缶バッジ（うた☆プリ＆ヒプマイSPコラボ）[18種ランダム]

トレーディングミニクリアファイル（うた☆プリ＆ヒプマイSPコラボ）[19種ランダム]

アクリルブロック（うた☆プリ＆ヒプマイSPコラボ）[全18種]

クリアポスター（うた☆プリ＆ヒプマイSPコラボ）

※3月28日(土)〜通販も予定しています。

映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Blu-ray

2026年5月13日発売

【通常版】

品番：KIXA-1022〜3

価格：￥8,800（税込）

パッケージ仕様：スリムトールケース仕様

＜Disc1＞

・映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』本編

＜Disc 2＞

・MUSIC CHAPTER LIST

・MIC AS ONE（Non-Credit Ver.）

初回生産分限定封入特典

一為（Kazui）描き下ろし劇場来場者特典イラストver.2使用トレーディングカード（全7種より1種ランダム封入）

【Deluxe版(Blu-ray2枚組/CD2枚組)】

品番：KIZX-735〜8

価格：￥17,600（税込）

パッケージ仕様：ヒプムビDeluxe Box

BD

＜Disc1＞

・映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』本編

＜Disc 2＞

・MUSIC CHAPTER LIST

・MIC AS ONE（Non-Credit Ver.）

ほか

※特典映像の詳細は後日公開いたします。

CD

＜Disc1＞

・新作Drama Track

＜Disc2＞

・映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Original Sound Track

封入特典

一為（Kazui）新規描き下ろしイラスト ポストカード全8種

※絵柄は後日公開いたします。

バンドル版

【HYPSTER限定盤】

Deluxe版：￥20,600（税込）

通常版：￥11,800（税込）

BD＋グッズ：マイク型ライト付(約100mm)

ヒプノシスマイク公式ファンクラブ「HYPSTER」の入会はこちら

https://hypster-fc.com/

HYPSTER限定盤予約はこちら

https://store.plusmember.jp/hypster/products/list.php?category_id=1887

楽天ブックス限定版

Deluxe版：￥20,350（税込）

通常版：￥11,550（税込）

BD＋グッズ：B2布ポスター(スエード)3種セット付<一為（Kazui）描き下ろし劇場来場者特典イラスト柄>

アニメイト限定版

Deluxe版：￥20,900（税込）

通常版：￥12,100（税込）

BD＋グッズ：A4サイズポートレートフォルダ＋ポートレート8枚セット付<一為（Kazui）描き下ろし劇場来場者特典イラスト ver.2 柄>

Amazon限定版

Deluxe版：￥20,900（税込）

通常版：￥12,100（税込）

BD＋グッズ：アクリルスタンド【150×47mm以内】8枚セット付<第10弾 劇場来場者特典柄>

店舗別購入特典

【Deluxe版】

タワーレコード：ホログラムカード(6種セット)[トレカスモールサイズ：59×86mm]

アニメイト：チケット風フォトビジュアル[H50mm×W150mm](8枚セット)+チケットホルダー

HMV：A4クリアポスター(4種セット)

Amazon：A4ビジュアルシート(6種セット)

ELR Store：スクエア缶バッジ(7種セット) [約53×78mm]

楽天ブックス：クリアしおり[115×40mm](6種セット)+オリジナル配送BOX

7net：フラットポーチ[約W200×H130mm]

【通常版】

A4クリアファイル

Ａｍａｚｏｎ：Buster Bros!!! ver.

アニメイト：MAD TRIGGER CREW ver.

タワレコ：Fling Posse ver.

HMV：麻天狼 ver.

楽天：どついたれ本舗 ver.

7net：Bad Ass Temple ver.

ELR：ALL Division ver.

【Deluxe版・通常版共通】

メーカー特典：ミニクリアカード[約 縦68mm×横31mm](6種セット)

※HYPSTERでご購入いただいた方にはメーカー特典がつきます。

※バンドル版にも店舗別購入特典がつきます。

※Deluxe版と通常版で店舗別購入特典が異なります。

予約はこちら

https://hpmi.lnk.to/MVBD

©ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- Movie

©King Record Co., Ltd.

©UTA☆PRI-ANIME PROJECT

関連リンク

映画「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」特設サイト

https://hypnosismic-movie.com/