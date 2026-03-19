山形県の新年度の組織体制と人事異動が19日に内示されました。人口減少対策やクマ対策に重点を置いた組織体制としたほか、女性の登用を進め、部長級の女性職員の数が過去最多となりました。県の新年度の主な組織機構改正では、人口減少対策の推進に当たる「重要プロジェクト企画室」を新たに設置します。また、去年、過去最多の目撃数となったクマへの対策に重点を置いた「鳥獣被害対策室」を設置します。知事部局の異動は1535人で