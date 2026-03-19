4代目ムラーノが日本にやって来る！ 日産ムラーノ｜Nissan Murano 日産は今年2月に国交省が創設した米国製乗用車の認定制度を活用し、「ムラーノ」を日本市場に導入する。「ムラーノ」は2002年に誕生した初代、2008年発表の2代目までは日本でも販売されたミッドサイズSUV。2014年に発表された3代目以降は、北米などで販売されている。現行モデルは2025年に発表された4代目で、米国テネシー州の