ミニストップは、天乃屋のロングセラー米菓「天乃屋の歌舞伎揚」とのコラボ新商品「クランキーチキン天乃屋の歌舞伎揚味」を、2026年3月20日に数量限定で発売する。また、発売に合わせて、対象商品との同時購入で値引きになるキャンペーンやアプリクーポンの配信を実施する。【商品画像はこちら】ザクザク衣のクランキーチキンで「天乃屋の歌舞伎揚」のお米を揚げたような香ばしさ、コクのある甘さを再現した新商品◆クランキーチ