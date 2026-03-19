【ミニストップ】「クランキーチキン天乃屋の歌舞伎揚味」を新発売、歌舞伎揚の甘じょっぱさ&お米を揚げた香ばしい味わいを再現【数量限定】

ミニストップは、天乃屋のロングセラー米菓「天乃屋の歌舞伎揚」とのコラボ新商品「クランキーチキン天乃屋の歌舞伎揚味」を、2026年3月20日に数量限定で発売する。また、発売に合わせて、対象商品との同時購入で値引きになるキャンペーンやアプリクーポンの配信を実施する。

【商品画像はこちら】ザクザク衣のクランキーチキンで「天乃屋の歌舞伎揚」のお米を揚げたような香ばしさ、コクのある甘さを再現した新商品

◆クランキーチキン天乃屋の歌舞伎揚味

発売日:2026年3月20日

発売地区:全国(2026年2月末現在:国内1,757店)

本体価格:318円(税込価格343.44円)

エネルギー:292kcal

天乃屋監修のもと、定番人気の「天乃屋の歌舞伎揚」を再現し、甘じょっぱさがやみつきになる味わいに仕上げた。米粉や濃口醤油、赤砂糖を使うことで、お米を揚げたような香ばしさ、コクのある甘さを再現している。専用容器には、「クランキーチキン天乃屋の歌舞伎揚味」デザインを使用した。

〈対象の商品を一緒に買うとお得に購入できる〉

2026年3月20日〜4月2日までの間、「クランキーチキン天乃屋の歌舞伎揚味」と「ひとくち歌舞伎揚」を同時購入すると28円引きに、「クランキーチキン天乃屋の歌舞伎揚味」と「天乃屋の歌舞伎揚 11枚」を同時購入すると10円引きになるキャンペーンを実施する。

なお、「クランキーチキン天乃屋の歌舞伎揚味」「ひとくち歌舞伎揚」「天乃屋の歌舞伎揚 11枚」を3点同時購入した場合は、28円引きが適用される。いずれも既に値下げされているクランキーチキン天乃屋の歌舞伎揚味は適用外。一部取扱いのない店舗がある。

〈ミニストップアプリでお得に購入できる〉

【30円引きクーポン配信】

3月20日〜3月26日までの間、ミニストップアプリで「クランキーチキン天乃屋の歌舞伎揚味」30円引きクーポンを配信する。使用にはミニストップアプリの登録、クーポン取得･提示が必要。

【モバイルオーダー30円引きクーポン配信】

3月20日〜3月26日までの間、ミニストップアプリ版 モバイルオーダーで「クランキーチキン天乃屋の歌舞伎揚味」30円引きクーポンを配信する。ミニストップアプリの登録後、ミニストップアプリ版 モバイルオーダーでクーポンを利用して注文することで適用される。モバイルオーダー WEB版では、クーポンを利用できない。

※いずれも他のセールやキャンペーンとの併用は不可。

【商品画像はこちら】ザクザク衣のクランキーチキンで「天乃屋の歌舞伎揚」のお米を揚げたような香ばしさ、コクのある甘さを再現した新商品