攝津正のソフトバンク戦力分析＆パ・リーグ順位予想後編（前編：ソフトバンクの「カギを握る」選手は？好調の秋広優人、有原航平が抜けた穴の埋め方も語った＞＞）今年もいよいよペナントレースが幕を開ける。パ・リーグは、ソフトバンクがリーグ３連覇を果たすのか、ほかの５球団が食い止めるのか。ソフトバンクOBの攝津正氏に、パ・リーグの順位を予想してもらった。ソフトバンクの小久保裕紀監督（左）と日本ハムの新庄剛