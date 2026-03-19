OpenAIとAmazonの間で締結された500億ドル(約8兆円)規模のクラウド提携が自社との独占的なパートナーシップ契約に違反する可能性があるとして、Microsoftが法的措置を検討していると報じられています。この対立はOpenAIのAI導入支援プラットフォーム「Frontier」を巡るもので、本来はMicrosoftのAzureが独占的にホストするはずのモデルへのアクセスが、Amazonのプラットフォーム上で提供されることへの是非が争点となっています。M