葛飾北斎の「富嶽三十六景」に関連する絵画を飾った訪日客専用列車の車内（JR東海提供）JR東海とJTBグローバルマーケティング＆トラベル（東京）は19日、車窓から富士山の景色を楽しめるインバウンド（訪日客）専用特別列車の運行を静岡県で始めた。訪日客専用の特別列車はJR東海として初めて。東海道線の三島駅から身延線の富士宮駅に直通運転で向かう。JR東海の丹羽俊介社長は、三島駅で運行開始に合わせて開いた式典で、多