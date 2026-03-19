最近は新札を見かける機会が増え、手元にある旧紙幣が気になっている方も多いのではないでしょうか。普段は何気なく使っているお金でも、新しいものが出ると「今までの紙幣はどうなるのか」「残しておいたほうがよいのか」と考えることがあります。 特に、旧紙幣をそのまま持っておくことで思わぬ価値が出るのかは、気になるところです。そこで本記事では、旧紙幣を残しておく前に知っておきたいポイントを整理していきます。