父親が亡くなった直後は、葬儀や各種手続きに追われ、相続のことまで十分に考える余裕がないこともあります。手元資金が足りず、やむを得ず父親の通帳からお金を引き出して葬儀代に充てた人もいるでしょう。 ところが後から借金が見つかると、「もう相続放棄はできないのではないか」と不安になるはずです。では、葬儀代として100万円を引き出した場合は、必ず相続放棄ができなくなるのでしょうか。本記事では、葬儀代のため