◇NBAブルズーラプターズ（2026年3月18日ユナイテッド・センター）NBAブルズの河村勇輝（24）が18日（日本時間19日）に本拠地ラプターズ戦で9戦連続ベンチ入りした。前回の試合となった16日（同17日）の本拠地グリズリーズでは、5得点2アシスト1リバウンドをマークした。古巣との初対戦に「正直、とても不思議な感じがしたよ。彼らに会えて本当に良かった」と振り返った。この日のラプターズ戦もベンチ入り。4戦連続