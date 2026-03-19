声優の北川米彦さんが5日に亡くなったことが、18日にわかった。94歳。所属事務所の青二プロダクションが公式サイトで発表した。 【写真】後進育成にも力を入れていた北川米彦さん 公式サイトでは「弊社所属 北川米彦 儀（94歳）令和8年3月5日に肺炎のため永眠いたしました」と発表。葬儀については「ご遺族のご意向により近親者のみにて執り行われました」と知らせた。 北川さんは1931年6月9日生まれ、東京都出身。1960年