声優の北川米彦さんが5日に亡くなったことが、18日にわかった。94歳。所属事務所の青二プロダクションが公式サイトで発表した。



【写真】後進育成にも力を入れていた北川米彦さん

公式サイトでは「弊社所属 北川米彦 儀（94歳）令和8年3月5日に肺炎のため永眠いたしました」と発表。葬儀については「ご遺族のご意向により近親者のみにて執り行われました」と知らせた。



北川さんは1931年6月9日生まれ、東京都出身。1960年代から活躍し、低く響く声で多くのキャラに声を当てた。アニメ「キン肉マン」では委員長や悪魔将軍など複数の役を兼任。他にも「銀河英雄伝説」アルサム役や、「海のトリトン」のナレーションで知られる。所属する青二プロダクションの養成所である「青二塾」で長い間塾長を務め、声優界の後進育成にも努めた。



青二塾出身の声優・緑川光は自身のX（旧ツイッター）で「北川塾長！お疲れ様でした！若さゆえ妙にカッコつけた芝居を授業でしていた自分に『いつまでも王子様やってろ！』と厳しい戒めの言葉をかけて頂いたのを今でもはっきりと覚えております。今ではしっかり自覚して責任持ってやっております。ありがとうございました。どうぞゆっくりして下さい」と追悼。



同じく同塾出身の声優・稲田徹もXで「青二塾を卒塾してから30年以上、あの時目指してた世界で俺は食えてます。感謝してもしきれません。このご恩は、死ぬまで声優を続ける事で証明します。北川塾長の出来の悪い生徒は、これからも青二の名前を背負ってこの業界で生き抜きます。ありがとうございました！ 青二塾十四期生 稲田徹」としのんだ。



（よろず～ニュース編集部）