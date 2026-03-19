アルゼンチンサッカー協会（AFA）は18日、今月のインターナショナルマッチウィークに臨む同国代表メンバーを発表した。FIFAワールドカップ2026で連覇を目指すアルゼンチン代表は、南米予選を12勝2分4敗の首位で通過し、14大会連続19回目の本大会出場を決めた。コパ・アメリカ王者として臨む予定だったEURO王者スペイン代表とのフィナリッシマが中東情勢の悪化を受けて中止となった中、現地時間31日にはグアテマラ代表との国際