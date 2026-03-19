SUPER EIGHTの村上信五がMCを務めるバラエティー特番『プロのスゴ技拝借！THE恐縮オファー』が26日午後11時59分から、読売テレビ・日本テレビ系全国ネットで放送されることが決定した。【番組カット】めちゃ笑顔！熱弁する村上信五2025年9月に同枠で放送された第1弾が好評を博し、満を持して第2弾の放送が決定した。MCに村上、ゲストに小杉竜一（ブラックマヨネーズ）、唐田えりか、渋谷凪咲を迎える。世の中にあふれる“お