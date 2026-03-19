タレントの堺正章（79）が18日放送のBSフジ「昭和歌謡パレード」（水曜後10・00）に出演し、芸能界入りした際の、父とのエピソードを明かした。堺の父は俳優の堺駿二さんで、子供の頃から撮影所に連れていってもらったという。堺は16歳の時に「ザ・スパイダース」に加入。だが、それまでは何でも堺の言うことを聞いてくれた父だったが、「とにかく芸能界入りを反対。それまで、何を言ったって“ああ、いいよ、いいよ”って言