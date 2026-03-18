こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した相互作用銀河「Arp 147」。 くじら座の方向、地球から約4億3000万光年先にあります。宇宙空間に浮かぶ2つの銀河が、まるで数字の「10」を描き出しているかのような非常にユニークな姿をしています。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡が観測した相互作用銀河「Arp 147」（Credit: NASA, ESA and M. Livio (STScI)）】ESA（ヨーロッパ宇宙機関）によると、左側にある「1」のような形をした天体