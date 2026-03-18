仲里依紗さんが、自身のYouTubeチャンネルに『弾丸でミラノコレクション行った時のパッキング動画なんだがこないだトランジット失敗しだのが恐怖過ぎてたった２泊なのにこんなスーツケースはち切れそうになることある？ってくらい持って行ってて草』という動画を投稿。パッキング動画を公開する中で、仲さんがミラノに持っていくほど愛用しているボディ＆頭皮ケアアイテムをご紹介します。【関連記事】仲里依紗「むくみがすっごい