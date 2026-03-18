仲里依紗、首も頭皮もケアする愛用マッサージアイテム「いいんですよ」「私これ大好き」

仲里依紗さんが、自身のYouTubeチャンネルに『弾丸でミラノコレクション行った時のパッキング動画なんだがこないだトランジット失敗しだのが恐怖過ぎてたった２泊なのにこんなスーツケースはち切れそうになることある？ってくらい持って行ってて草』という動画を投稿。パッキング動画を公開する中で、仲さんがミラノに持っていくほど愛用しているボディ＆頭皮ケアアイテムをご紹介します。

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仲さんが「やばいよこれ」と取り出した商品がこちら。

◼︎ゾーガンキンスカルプ

クルールラボ株式会社 / ZOGANKIN(R) SCALP 税込14,300円(公式サイトより)

長年にわたる表情筋美顔器の研究開発により生み出された独自の施術方法「造顔筋（ゾーガンキン）メソッド」で、柔軟で健やかな頭皮へ導くというアイテム。

公式サイトによると、頭皮は美容と健康に重要な役割を果たしており、適切なケア方法を実践することによって、頭皮の健康を維持し、表情筋ケアにも繋がるんだとか。側頭筋だけでなく、ボディへのEMSトレーニングにも使用できます。

頭皮が硬く、血行不良を感じている方や、髪の毛にハリやコシがなくなってきた方におすすめなんだそう。

◼︎強力なEMS効果で首にも

仲さんは、EMSの効果について強力だと説明しつつ「いいんですよ。私これ大好きで」とコメント。

そして「首のところと乳突筋みたいなやつをここに当てる」と、仲さんは頭皮だけでなく、胸鎖乳突筋にもしっかり当てて、ほぐしていると教えてくれました。

■動画もチェック

動画では、このほかにも仲さんが海外に持っていくお気に入りのアイテムを紹介。ぜひチェックしてみてくださいね。