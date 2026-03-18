[3.18 J1百年構想リーグ WEST第7節](豊田ス)※19:00開始主審:椎野大地<出場メンバー>[名古屋グランパス]先発GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾DF 13 藤井陽也DF 31 高嶺朋樹DF 70 原輝綺MF 14 森島司MF 15 稲垣祥MF 19 甲田英將MF 22 木村勇大MF 25 マルクス・ヴィニシウスMF 27 中山克広FW 11 山岸祐也控えGK 1 シュミット・ダニエルDF 2 野上結貴DF 20 三國ケネディエブスDF 44 森壮一朗DF 55 徳元悠平MF 7 和泉竜司MF 8 椎