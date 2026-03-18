名古屋vs広島 スタメン発表
[3.18 J1百年構想リーグ WEST第7節](豊田ス)
※19:00開始
主審:椎野大地
<出場メンバー>
[名古屋グランパス]
先発
GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾
DF 13 藤井陽也
DF 31 高嶺朋樹
DF 70 原輝綺
MF 14 森島司
MF 15 稲垣祥
MF 19 甲田英將
MF 22 木村勇大
MF 25 マルクス・ヴィニシウス
MF 27 中山克広
FW 11 山岸祐也
控え
GK 1 シュミット・ダニエル
DF 2 野上結貴
DF 20 三國ケネディエブス
DF 44 森壮一朗
DF 55 徳元悠平
MF 7 和泉竜司
MF 8 椎橋慧也
MF 9 浅野雄也
FW 18 永井謙佑
監督
ペトロヴィッチ
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 6 川辺駿
MF 13 新井直人
MF 14 松本泰志
MF 15 中野就斗
MF 39 中村草太
FW 9 ジャーメイン良
FW 17 木下康介
控え
GK 99 大内一生
DF 3 山崎大地
DF 16 志知孝明
DF 37 キム・ジュソン
MF 18 菅大輝
MF 40 小原基樹
FW 10 鈴木章斗
FW 11 加藤陸次樹
FW 41 前田直輝
監督
バルトシュ・ガウル
※19:00開始
主審:椎野大地
<出場メンバー>
[名古屋グランパス]
先発
GK 35 ピサノアレックス幸冬堀尾
DF 13 藤井陽也
DF 31 高嶺朋樹
DF 70 原輝綺
MF 14 森島司
MF 15 稲垣祥
MF 19 甲田英將
MF 22 木村勇大
MF 25 マルクス・ヴィニシウス
MF 27 中山克広
FW 11 山岸祐也
控え
GK 1 シュミット・ダニエル
DF 2 野上結貴
DF 44 森壮一朗
DF 55 徳元悠平
MF 7 和泉竜司
MF 8 椎橋慧也
MF 9 浅野雄也
FW 18 永井謙佑
監督
ペトロヴィッチ
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 6 川辺駿
MF 13 新井直人
MF 14 松本泰志
MF 15 中野就斗
MF 39 中村草太
FW 9 ジャーメイン良
FW 17 木下康介
控え
GK 99 大内一生
DF 3 山崎大地
DF 16 志知孝明
DF 37 キム・ジュソン
MF 18 菅大輝
MF 40 小原基樹
FW 10 鈴木章斗
FW 11 加藤陸次樹
FW 41 前田直輝
監督
バルトシュ・ガウル