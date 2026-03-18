プロレスラーの真壁刀義(53)が18日、自身のYouTubeチャンネルを更新。昨年10月に一般女性と結婚していたことを発表し、お相手について言及した。真壁はXに「報告だ！！」として文書を投稿。「応援してくださっている皆様関係者の皆様突然のご報告となりますが、真壁刀義は2025年10月に一般女性と結婚いたしました。温かく見守っていただけたら幸いです」と明かした。さらに、自身のYouTubeチャンネルでも結婚を報告。お