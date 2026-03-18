5Z7A4656この記事の画像を見る読者の投票によりノミネート作品を選定する「次にくるマンガ大賞」。2025年度のコミックス部門第1位は「週刊少年ジャンプ」連載の『魔男のイチ』（集英社）、Webマンガ部門1位は「少年ジャンプ＋」連載の『サンキューピッチ』（集英社）と、ジャンプブランドの作品が独占した。「少年ジャンプ＋」は2014年にリリースされたマンガ誌アプリ。10年間で『SPY×FAMILY』『怪獣８号』『ルックバック』『