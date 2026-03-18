大分県内のインフルエンザの患者数は依然終息せず、およそ4か月の長期にわたって警報が続いています。 3月15日までの1週間に県内58の医療機関で確認されたインフルエンザの患者数は、701人でした。1医療機関あたり12.09人で、前の週より減少したものの依然、終息の基準となる10人を上回っています。 県内では去年11月中旬以降、およそ4か月間にわたりインフルエンザの警報が継続しています。 保健所別の定点患者数は北部が16.5