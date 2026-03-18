ミニバスケットボールの全国大会に出場する小学生クラブチームが、3月18日に四国放送を訪れ、大舞台での健闘を誓いました。四国放送を訪れたのは、男子の八万ウルヴズミニバスケットボールクラブと、女子の千松B・MAGICの選手、監督ら25人です。両チームは2025年12月におこなわれた、全国ミニバスケットボール大会徳島県予選で優勝し、全国大会の切符を掴みました。四国放送の岡元直社長が、「チ