パナソニックは、共働き世帯の増加やライフスタイルの多様化に伴う、時短ニーズの高まりにあわせ、16年ぶりのフルモデルチェンジとなるビルトイン食器洗い乾燥機（食洗機）「A1／B1／C1」3シリーズを4月24日に発売する。●シーンにあわせて選べる「高速洗浄」コースや「洗剤自動投入」を搭載共通の特徴として、独自の洗浄システムを新たに搭載し、業界No.1のスピード洗浄を実現した。A1／B1シリーズには、最短約15分で食器洗い