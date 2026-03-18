米国・イスラエルとイランの軍事衝突がエスカレートするとの懸念から、恐怖指数（VIX指数）が一時急騰したことが市場で話題となりました。今回は、この恐怖指数を用いた株価の予測手法について取り上げます。 一般的に、恐怖指数は水準が高いほど足元の株価は下落しやすいと言われています。しかし実際には、「水準」だけでなく「変化」もあわせて捉えることで、相場の先行きをより高い精度で予測できる可能性があります。