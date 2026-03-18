「歩くパワースポット」の異名を持つレゲエグループ「湘南乃風」のSHOCKEYE（49）が18日までに自身のインスタグラムを更新。新たな御利益写真を公開した。「本日、一粒万倍日、寅の日、大安の重なる大吉日」と書きだしたSHOCKEYE。「泉神社にある龍の形のした不思議な木、泉龍木の前で撮った眩い光の写真を是非どうぞ！」とつづって神々しい写真をアップし、「いいね、保存すると良いよー」と添えた。SHOCKEYEは、占