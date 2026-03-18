山陽線の島田駅と光駅の間で列車と人が接触。柳井駅から下松駅間で運転を見合わせていましたが午後3時に運転を再開しました。JR西日本によりますと午後0時57分頃、上り貨物列車（１８両編成）が山口県の光駅から約1km島田駅寄りの光市浅江の踏切を走行中に人と接触し、停車したということです。この踏切には警報機と遮断棒が設置されていました。この影響で、山陽線の柳井駅から下松駅間が一時運転見合わせとなり、上り2本、下り2