午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１４３４、値下がり銘柄数は１３４、変わらずは１８銘柄だった。業種別では３３業種全てで上昇。値上がり上位に海運、石油・石炭、卸売、電気・ガス、非鉄金属、鉱業など。 出所：MINKABU PRESS