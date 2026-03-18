圧倒的なスター性を評価されながらも、未経験ゆえの壁にぶつかる最年少候補生・SAKURAの苦悩が浮き彫りとなった。【映像】ランキング最下位の15歳練習生のダンス（全身姿も）3月17日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第4話が放送された。課題曲「Almond Chocolate」に挑むBチームのAYANA（桑原彩菜・18歳）、SERIA（城守星愛・18歳）、ERENA（土方エレナ・20歳）、SAKURA（飛咲来・15歳）の練習中、ダンス未経験のSAKURAに