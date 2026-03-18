上関町で中国電力が進めている使用済み核燃料の中間貯蔵施設建設計画の「事業計画」の早期提出を求めて出されていた請願を上関町議会は１８日、採択しました。請願は地元上関町の商工会が提出していたもので中間貯蔵施設の建設計画をめぐり、中国電力に対して貯蔵容量や交付金額などの「事業計画」の提出を求めるよう議会の意思を示してほしいとしていたものです。5人の議員からなる町議会 総務文教委員会は、今月12日、この請願を