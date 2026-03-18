はごろもフーズは、サンリオのキャラクターが描かれたコラボデザインの「シーチキン」を3月から順次販売を開始した。オイル不使用／食塩不使用シーチキン（Lフレーク、マイルド）、シーチキンEvery／オイル不使用シーチキンEveryの6種類の「シーチキン」シリーズで、20種類のサンリオキャラクターズとコラボしたオリジナルデザイン缶36種（各70g缶）が登場する。