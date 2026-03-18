【週刊少年マガジン 2026年16号】 3月18日 発売 価格：400円 書影はAmazonの商品ページより 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ雑誌「週刊少年マガジン 2026年16号」を本日3月18日に発売した。価格は400円。デジタル版も同時発売されている。 今号の表紙&巻頭グラビアには、日向坂46の正源司陽子さんが登場。巻頭カラーには、新連載となるKOJIRO氏の除霊師学