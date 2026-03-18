AZWAYは3月12日、「スキマバイト(単発・スポットワーク)」に関する調査結果を発表した。調査は1月7日〜15日、10代〜60代以上のバイト経験者男女300人(うち女性210人/男性89人)を対象にインターネットで行われた。スキマバイト経験の内訳スキマバイトの経験について聞いたところ、経験者は48.0%、未経験だが今後してみたいは39.0%という結果に。スキマバイトをする(したい)理由を聞くと、「空き時間を有効活用したい」(54.4%)や「生