アイフルは、１月１５日に昨年来高値５９５円をつけた後に調整局面となっているが、底打ち反転の兆しがあり、時価水準は下値拾いの好機と考えたい。 単体の個人向け無担保ローン営業貸付金残高が順調に増加している点に注目したい。２６年３月期第３四半期末時点では６３２３億３４００万円となり前期末比で５．７％増加。ローン事業全体の営業貸付金残高も６５００億９４００万円（前期末比５．８％増）に増加